PUBBLIREDAZIONALE – Orientecasa cerca Agente Immobiliare con partita iva, esperienza dimostrabile e con proprio parco immobili, disponibile ad acquisire un metodo di lavoro selettivo e professionale, per entrare a far parte di un team vincente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Orientecasa, Agenzia Immobiliare operante da oltre 23 anni nel nostro territorio, con sede in San Benedetto del Tronto (AP) https://www.orientecasa.it/

cerca per ampliamento proprio organico, Agente Immobiliare con partita Iva, esperienza dimostrabile e con proprio parco immobili, disponibile ad acquisire un metodo di lavoro selettivo e professionale, per entrare a far parte di un team vincente, ed affrontare l’ormai inevitabile cambiamento della professione di Agente Immobiliare. No fisso – No rimborso spese – ALTE PROVVIGIONI.

Inviare curriculum a: info@orientecasa.it alla c.a. del Dott. Oriente Stefano

