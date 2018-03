GROTTAMMARE – “Una ricerca dell’Università di Stoccolma del 2014 riconosce che fare sport durante la giornata lavorativa genera benefici per il singolo e per l’azienda. Ma questo non ce lo devono di certo ricordare gli svedesi, perché ce l’ha insegnato Giovenale nelle Satire e ne siamo convinti anche noi della Gate-away.com. Per questo motivo abbiamo deciso di offrire ai nostri dipendenti un’ora di Pilates a settimana“.

Annalisa Angellotti, vice General Manager della Gate-away.com, ha commentato così la nuova iniziativa aziendale, che ha l’obiettivo di migliorare il benessere dei dipendenti attraverso lo sport.

La Gate-away.com è un portale immobiliare italiano, che opera a livello internazionale. In accordo al progetto, ogni giovedì verrà offerta una lezione di Pilates a tutti i dipendenti, durante la pausa pranzo che verrà appositamente prolungata di 45 minuti.

Un progetto simpatico e utile, che promette già buoni risultati. “Mens sana in corpore sano”, dopotutto, è un principio conosciuto fin dall’antichità, ma sfortunatamente ancora poco applicato in Italia.

Diversi studi hanno già dimostrato come svolgere un’attività sportiva migliori le prestazioni lavorative. Secondo l’Università di Bristol ciò migliorerebbe la concentrazione dei dipendenti del 21%, mentre uno studio dell’American College of Sports Medicine ha verificato un incremento produttivo fino al 15%. Nei Paesi scandinavi le aziende organizzano attività sportive fin dagli anni ’80, in qualche caso si tratta perfino di un servizio previsto dal contratto.

“Inoltre” continua l’Angellotti “lo sport aziendale, così lo abbiamo chiamato, migliora l’umore e fa crescere l’affiatamento del team. E per noi quest’ultimo punto è fondamentale, vogliamo creare una squadra di lavoro stimolata e appagata. I nostri dipendenti hanno accolto entusiasti la nostra proposta e addirittura uno di loro ci ha suggerito di stampare le maglie con il logo dell’azienda e il motto: Get fit everyday thanks to Gate-away. Ciò ha contribuito a creare, durante l’ora di Pilates, un clima allegro“.

