SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di giovedì 4 aprile la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– il programma delle manifestazioni in ambito sportivo da gennaio a maggio 2024 e l’erogazione di contributi a sostegno della loro realizzazione per un totale di € 46.500,00. Tra gli eventi in programma il ritorno degli appuntamenti con il Triathlon Olimpico “Città di San Benedetto del Tronto”, la Gran Fondo “San Benedetto del Tronto”, il Campionato Italiano di Pattinaggio Corsa su Strada e la gara podistica “Corri con Martina”;

– la concessione dell’utilizzo della sala della poesia di Palazzo Piacentini alla ditta Partners in Service srl per lo svolgimento di uno degli appuntamenti dell’iniziativa “Dalla Vigna alla Tavola – UnMarediMarche”, in calendario per il prossimo 7 aprile.