PESCARA – Tantissimo Abruzzo nella prima giornata degli Assoluti 2024, grazie alle due atlete della Rolling Pattinatori Bosica di Martinsicuro. È Edda Paluzzila regina del fondo senior. La pattinatrice di Avezzano vince tanti traguardi volanti nella 5000m e conquista i punti che le valgono il titolo, tra gli applausi del pubblico amico. Pronostico pienamente rispettato nell’altra gara senior donne, con Asja Varani che dimostra ancora una volta di essere la più veloce nella giro atleti contrapposti. Dietro di lei Alice Sorcionovo (Luna Sport Academy AN) e Valentina Buccolini (APD Juvenilia MC).

Quella di quest’anno è un’edizione particolare, apripista dei World Skate Games 2024 che a settembre, per due settimane, saranno protagonisti in terra d’Abruzzo con ben 6 discipline, tra cui ovviamente il pattinaggio corsa, in sette comuni di tutte le quattro province regionali. Una sorta di prova generale, gli Indoor pescaresi, peraltro ben orchestrata dalla macchina organizzativa locale ormai collaudata, che è stata aperta dal doveroso minuto di silenzio in ricordo di Alfonso Zenga, protagonista del pattinaggio Corsa federale per tantissimi anni.

Erano dodici i titoli in palio oggi tra gare di fondo e quelle sul giro ad atleti contrapposti. A contenderseli oltre cinquecento atleti, un record assoluto di partecipazione che testimonia la crescita della disciplina, come sottolineato pochi giorni fa dalla premier Giorgia Meloni, a Montesilvano, in occasione della presentazione dei Mondiali 2024. Le rotelle sono oramai il simbolo dello sport accessibile e praticabile da tutti.

La cronaca di giornata fa registrare la conquista del primo titolo dell’allieva Maina Raga (A.S.D. Sport Inside SP) e, tra i maschi, del romano Giorgio Ghisio Erba (Roma 7 Pattinaggio). Dominio assoluto di questo ragazzo di cui sentiremo parlare. Altro successo romano, tra gli Junior, di Elisa Folli (Debby Roller Team), mentre il titolo maschile di categoria va a Leonardo Bossi (Polisportiva Bellusco MB). Decisamente più combattuta la tiratissima gara maschile sempre sui 5000 mt, con un lungo testa a testa concluso sul traguardo dall’atleta della Mens Sana Siena, Gabriele Cannoni.

Velocità pura nel giro contrapposto, dove si raggiungono punte di 50 km orari. La finale maschile è un duello al sole, illuminato dal confronto tra i due campionissimi mondiali, Duccio Marsili (Mens Sana SI) e Vincenzo Maiorca (ASD Città di Priolo SR). Alla fine sono solo tre i centesimi che li separano al traguardo, con il siciliano Maiorca che supera il toscano e Riccardo Ceola (Pol. Bellusco MB) sul gradino più basso del podio. E’ un missile in pista la 15enne Sofia Chiumento. L’allieva, ma già campionessa mondiale junior sui 100 mt ad Alte Ceccato, vince in 17,3”, un tempo che le sarebbe valso il secondo posto assoluto, seconda solo alla campionessa mondiale Asja Varani! L’altro titolo di categoria va a Gioele Arena (Diavoli Rossi CT), mentre sono i due atleti toscani della Mens Sana Siena, Rita De Gianni e Guglielmo Lorenzoni, i campioni italiani Juniores.

La classifica provvisoria per società vede al comando la S.S.D.S. MENS SANA davanti a POL. BELLUSCO e alla ROLLING BOSICA.

Segui i Campionati sulla FISR TV