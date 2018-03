Nella mattinata di venerdì Nicola Prudente, in arte “Tinto”, sarà in Riviera per la trasmissione di Rai 1. Farà un vero e proprio tour gastronomico delle specialità sambenedettesi: dal brodetto alle olive di pesce passando per la frittura di paranza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un vero e proprio tour gastronomico delle specialità sambenedettesi. E’ quello che domani (venerdì 16 marzo) farà Nicola Prudente, in arte “Tinto”, per il noto format culinario di Rai 1 “La prova del cuoco”.

Le telecamere del programma della rete ammiraglia saranno a San Benedetto per tutta la mattinata e Prudente, che da quest’anno è il conduttore delle tappe itineranti della trasmissione di Antonella Clerici, andrà alla scoperta delle prelibatezze della nostra città, in attesa della messa in onda della puntata che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Si parte con una visita all‘Istituto Alberghiero “Buscemi”, dove gli alunni, sotto la supervisione del professor Alessandro Capriotti, si cimenteranno nella preparazione di un piatto-monumento della cultura gastronomica sambenedettese: il brodetto. Toccherà poi all’Associazione Pescatori e a Guido Di Fonzo spiegare agli italiani i segreti per una perfetta frittura di paranza.

La terza tappa, poi, porterà la Rai alla scoperta del nostro pane presso il panificio “Le Fornarine” di via Piemonte prima che la carovana televisiva passi per Porto d’Ascoli, dove si andrà alla scoperta delle olive di pesce presso “Olive Più” di via Laureati. Ultima “stazione” del tour il quartiere Sentina e la sua “lattuga rossa”.

