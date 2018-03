CIVITELLA DEL TRONTO – Riprendono da oggi, 11 marzo, dalle 10.30, le visite guidate wild alla Fortezza di Civitella del Tronto nel periodo marzo/giugno 2018 con lezioni su rapaci diurni e notturni, lupi cecoslovacchi e furetti. Il falconiere Granati trascorrerà la mattinata con i partecipanti che saranno accompagnati, attraverso i camminamenti della fortezza, dagli spettacolari voli dei falchi e delle poiane, controllati a distanza dalla maestosa aquila Inca.

Il calendario delle visite prevede altri cinque appuntamenti: 2 e 15 aprile, 1 maggio, 2 e 17 giugno. Il 2 aprile quattro incontri, in versione ridotta, con dimostrazione di voli in ambienti chiusi. Le visite wild saranno condotte anche in inglese e francese, per chi ne farà richiesta.

Il 30 marzo alle 11 partirà il programma primaverile di “Giochi di Fortezza” con il laboratorio “Caccia alle uova di Pasqua”, destinato a famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni, alla scoperta della storia e dei segreti della Fortezza e delle tradizioni locali attraverso attività ludiche e laboratori manuali.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 11 volte, 11 oggi)