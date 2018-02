SAN BENEDETTO DEL TRONTO – FoodAddiction in Store è il nuovo tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e Bbq4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento

Il tour gastronomico che attraverserà tutto lo stivale fa tappa nelle Marche. L’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma sabato 24 febbraio a partire dalle 17.30 presso lo Scavolini Store di San Benedetto del Tronto. Tutti gli amanti del dolce sono chiamati a raccolta per partecipare ad un laboratorio dedicato al cioccolato, in compagnia del maestro gelatiere e cioccolatiere Paolo Brunelli, primo gelatiere d’Italia nella classifica annuale redatta dal noto sito gastronomico, Dissapore.com. L’artista del dolce accompagnerà il pubblico in un viaggio alla ricerca della ganache perfetta, svelando tutti i segreti del cioccolato e presentando due dolci ricette da replicare a casa. Al termine dell’evento, i più golosi potranno deliziare il palato con un assaggio imperdibile.

L’ospite speciale

Folgorazione, innamoramento, passione. Da 15 anni Paolo Brunelli non può fare a meno del cioccolato. Caratterizzato e influenzato da una ricerca quasi maniacale del gusto, Paolo nasce come gelatiere per poi diventare anche un esperto cioccolatiere. Nella sua carriera è stato direttore artistico del Gelato Artigianale Festival di Agugliano, ha partecipato a Identità Golose e a Terra Madre 2016 nella ‘Via del Gelato’ – Salone del Gusto di Torino ed è tra i soci fondatori (insieme ad Andrea Soban e Alberto Marchetti) della Compagnia Gelatieri, di cui è Presidente. Ottiene prestigiosi riconoscimenti tra cui i ‘tre coni’ da Gambero Rosso con la menzione speciale per il miglior gelato al cioccolato d’Italia e da Dissapore come miglior gelateria d’Italia. Sono famose la sua ‘Crema Brunelli’ che ha ottenuto il riconoscimento ‘Premio gourmet 2011’ e la ‘Torta Brunelli’, presentata in occasione di Expo. Grazie a Italian Gourmet, la sua arte gelataia è racchiusa nei libri ‘Avanguardia Gelato’ e ‘Gelateria per tutte le stagioni’. Ad oggi vanta numerose collaborazioni per l’accostamento del cioccolato e del gelato con produzioni artigianali di altri settori e ha due punti vendita nelle Marche.

Il tema e la ricetta

Protagonista indiscusso dell’evento, il cioccolato, declinato in tutte le sue forme, gusti e colori. Il dolce per antonomasia che mette d’accordo tutti. Nella stagione fredda il cioccolato è di sicuro uno degli alleati più dolci; grazie al magnesio aiuta a combattere quel senso di stanchezza che il periodo invernale porta con sé, ma soprattutto riscalda l’anima e il cuore. Durante il laboratorio Paolo Brunelli insegnerà come creare un cioccolatino che raggiunga un equilibrio di bellezza, profumo e gusto tale da farlo sembrare perfetto. Non solo parole e curiosità. Il maestro metterà in pratica i suoi insegnamenti realizzando due gustose ricette alla portata di tutti: un classico tartufino e una golosa spalmabile al cioccolato bianco.

La location

Location d’eccezione è lo Scavolini Store San Benedetto del Tronto in via Pasubio.

