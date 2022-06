SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire la prosecuzione di lavori di manutenzione, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che istituisce il senso unico alternato con impianto semaforico in via Pasubio dalle ore 23:00 alle ore 6:00, a partire dal giorno 05 Giugno 2022, da ripetere quotidianamente, fino alle ore 6:00 del giorno 08 Giugno 2022 in corrispondenza del sottopasso ferroviario di Via Pasubio/Via Piave.