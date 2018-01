Si chiude dopo appena quindici apparizioni in stagione il rapporto fra i rossoblu e l’esterno napoletano. Per lui adesso il Trapani?

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La S.S. Sambenedettese comunica che, in data odierna, il calciatore Gennaro Troianiello, attaccante classe ’83, ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla società rossoblù sino al 30 giugno 2018. La società, nel ringraziare il calciatore per l’impegno profuso nella stagione in corso, gli augura un futuro ricco di soddisfazioni personali e calcistiche.” Con queste parole la Samb dà l’addio a Troianiello che da oggi non può più considerarsi un calciatore rossoblu.

Si chiude dunque con appena 15 presenze 8 e un gol, poi “annullato”, nella prima di campionato contro il Modena. Per lui adesso forse le porte del Trapani che a lungo lo ha cercato nelle scorse settimane.

