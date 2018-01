SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al CineTeatro Concordia, per CinemalCentro, arriva “Il Vegetale” di Gennaro Nunziante con protagonista Fabio Rovazzi.

La storia di Fabio, giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro, alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata.

Proiezioni:

venerdì 2 febbraio ore 18,30-21,15

sabato 3 febbraio ore 18,30 – 21,15

domenica 4 febbraio ore 17 – 18,30 – 21,15

GENERE: Commedia

DURATA: 90 minuti

ANNO: 2018

Con Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Rosy Franzese, Antonino Bruschetta, Paola Calliari

Nazionalità: Italia

TRAMA:

Fabio Rovazzi è un 24enne neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano “con vista sul futuro”. Fabio è alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici, ma sa che il suo punto debole è la fiducia, tanto quella in se stesso quanto quella (per lo più mal riposta) negli altri. Il suo coinquilino pugliese Nicola, invece, ha ben presente la situazione della loro generazione e si accontenta di fare il fattorino per un ristorante giapponese. Un colloquio presso una grande azienda del Centro Direzionale accende le speranze di Fabio per poi umiliarle di nuovo: il suo incarico sarà distribuire volantini. Attività che però Fabio esegue così diligentemente da essere selezionato dall’azienda per uno stage. Sarà l’inizio di una brillante carriera? Non raccontiamo altro ma segnaliamo che è proprio dal momento in cui Fabio comincia il suo stage che iniziano i problemi, narrativamente parlando.