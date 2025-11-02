SAN BENEDETTO – Una domenica mattina che si apre con una notizia shock a San Benedetto del Tronto, poiché un uomo si è suicidato gettandosi dal ponte dell’autostrada e precipitando sul fossato dell’Albula in via Manara.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma come era prevedibile non c’è stato nulla da fare, l’impatto non ha lasciato scampo all’uomo.

Nei prossimi giorni si cercherà di risalire alle cause che hanno spinto il soggetto a compiere questo atto estremo.