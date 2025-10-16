SAN BENEDETTO – Una vera e propria tragedia quella che si è consumata intorno alle 17 di oggi, quando due coniugi di 80 anni, Mario Cutella e Vanda Venditti, sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione.

La signora era ricoverata in una Rsa a Massignano, dove proprio il marito era venuta a prenderla per trascorrere qualche ora insieme. Lo stesso personale della clinica, che avrebbe dovuto riportare la donna nel luogo in cui era ricoverata, ha trovato i due senza vita all’interno della casa.

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe prima ucciso la moglie, sparandole, e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma.