MONTEPRNADONE – Questa mattina, 2 novembre, alla presenza delle Autorità civili e militari, l’Amministrazione comunale di Monteprandone ha reso omaggio ai defunti con la deposizione di una corona di fiori dinanzi alla croce nell’ala del vecchio cimitero e reso omaggio agli ex Sindaci defunti.

Erano presenti il sindaco Sergio Loggi, il vicesindaco Christian Ficcadenti, gli assessori Daniela Morelli e Maurizio Maurizi, i consiglieri comunali Matteo Spinozzi, Martina Censori e Riccardo Leli, l’ex sindaco Bruno Menzietti, il Comandante della locale stazione dei Carabinieri Luogotenente Gabriele Luciani, il Comandante della Polizia Locale Eugenio Vendrame e i familiari degli ex Sindaci.

Dopo la benedizione da parte di padre Marco Buccolini, Guardiano del Convento di San Giacomo della Marca, e qualche minuto di raccoglimento in preghiera, il corteo si è spostato dinanzi alle tombe degli ex sindaci che riposano nel cimitero di Monteprandone: Attilio Gasparretti Sindaco dal 1946 al 1956, Antonio Forlini Sindaco dal 1956 al 1970, dal 1975 al 1990, dal 1991 al 1993 e Giovanni Tribotti Sindaco dal 1970 al 1975.

Insieme ai familiari Loggi ha deposto sulle lapidi un mazzo di fiori in omaggio a primi cittadini defunti. E’ stato ricordato anche Giovanni Casaburo, Sindaco dal 1993 al 1994, e consegnato un mazzo di fiori che i figli hanno portato sulla sua lapide situata nel cimitero di San Benedetto del Tronto.

Nel ringraziare tutti i presenti, Loggi ha ricordato alcuni aneddoti riguardanti i primi cittadini scomparsi e ha espresso profonda gratitudine per il loro impegno amministrativo e politico a servizio della comunità, un impegno proficuo che ha premesso al territorio di Monteprandone e Centobuchi di crescere e prosperare.