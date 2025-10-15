SAN BENEDETTO – Oggi, 15 ottobre, presso la Locanda del Terzo Settore – Centimetro Zero di Pagliare del Tronto, le due società di Ascoli e Sambenedettese hanno condiviso un pranzo su iniziativa delle Diocesi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto rappresentate dal Vescovo Monsignor Gianpiero Palmieri.

Non si è trattato di un mero evento sportivo, ma ha rappresentato un momento di evidenza storica e sociale di notevole rilevanza. Condividere il cibo è il principio di una unione, che si fonda su fratellanza e amicizia. Forse non si raggiungeranno nell’immediato questi obiettivi, ma sono state gettate le basi affinché questo accada.

Un incontro di passioni differenti, spesso contrastanti, ma l’evento di oggi ha rappresentato una scelta coraggiosa che fa onore a tutti gli intervenuti.

E’ stato il Vescovo Monsignor Gianpiero Palmieri a raccontare come è nata l’idea di organizzare un pranzo comune:

“Abbiamo raccolto da questa estate le gioie e le preoccupazioni relative al derby fra Sambenedettese e Ascoli: da una parte le gioie perché il derby tornava dopo 39 anni, dall’altra le preoccupazioni che un evento sportivo potesse trasformarsi in altro, col rischio che qualcuno rovinasse la festa e lo stadio potesse essere teatro di violenze, contrapposizioni e interferenze che con lo Sport non c’entrano nulla. A Simone e al gruppo della comunicazione delle nostre due Diocesi, è venuta in mente l’idea del pranzo fra le due squadre. La giornata di oggi è stata straordinaria, la partecipazione dei due Presidenti è stata totale e convinta, lo stesso per giocatori e per le due società, tutti accomunati dall’idea di non rovinare un evento sportivo così bello. Questo è il messaggio del pranzo di oggi”.

Emozionato il Presidente dell’Ascoli Calcio Bernardino Passeri, che, nonostante il lutto che lo ha colpito, non ha voluto mancare all’appuntamento:

“Ho trascorso una giornata molto bella e serena; ho avuto giorni duri e trascorrere queste due ore col Vescovo, con la mia squadra e la Sambenedettese mi ha dato molto sollievo. Il derby che ci sarà a breve qualche preoccupazione me la dava, ma l’ho sempre riportato a un evento sportivo; da tanto stiamo lavorando per rasserenare gli animi e quella di oggi è stata una tappa fondamentale. Siamo venuti a mangiare in un ristorante gestito da ragazzi eccezionali che ti riconciliano con la vita e col mondo, ci fa pensare a quanto siamo fortunati. Pensare al derby come un qualcosa di pericoloso mi sembra assurdo, oggi è stata un’iniziativa bellissima, anche per i ragazzi di questo ristorante, penso sia stata una scelta molto importante e spero che ci porterà al derby con uno stato d’animo positivo, come deve essere per un evento sportivo. Ringrazio il Vescovo e questi ragazzi che ti danno la forza di andare avanti”.

Altrettanto positivo il messaggio del Presidente della Sambenedettese Vittorio Massi:

“E’ stata una bellissima giornata, ringraziamo il Vescovo Mons. Palmieri, che, con la sua proposta, inizialmente mi aveva sconvolto, invece è stata un’idea brillante ed unica. E’ una vittoria dello Sport, che, come diciamo sempre, deve essere inclusivo. Oggi vince lo Sport, vinciamo noi, vincono la Samb e l’Ascoli. Adesso aspettiamo le partite in campo. In bocca al lupo a tutti!”.

Il Vescovo Palmieri ha scelto la Locanda del Terzo Settore – Centimetro Zero quale luogo di inclusione sociale che si occupa di inserimento lavorativo dei giovani con fragilità psichica.