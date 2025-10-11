SAN BENEDETTO – In occasione dell’incontro tra Samb e Ravenna, per disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, dalle 19 di domani, domenica, sarà chiuso al traffico e alla sosta il tratto di viale dello Sport prospiciente lo stadio Rivera delle palme in entrambe le direzioni.

Viene inoltre reso noto che per la sfida valevole per la 9^ Giornata del Campionato Serie C Sky Wi-Fi s.s. 2025/26 in programma domenica 12 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Riviera delle Palme, saranno messi a disposizione, per i tifosi rossoblu che si recheranno al match, 150 parcheggi siti in via Tedeschi.

Per questa gara non saranno usufruibili i 400 stalli di via Volta; si potranno utilizzare, invece, i parcheggi situati sul lungomare, scevri da sosta tariffata.