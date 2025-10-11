Arrivano le nuove regole europee sui Bonifici istantanei e verifica del beneficiario. Scatterà infatti l’obbligo per le banche e i prestatori di servizi di pagamento di offrire il servizio di invio dei bonifici istantanei e di Verification of payee, ovvero la verifica del beneficiario. Grazie a questo servizio di verifica, che varrà sia per il bonifico istantaneo che per ordinario, chi fa un bonifico potrà sapere in pochi secondi se l’Iban e il nominativo del beneficiario sono una corrispondenza esatta, una corrispondenza parziale o «non verificabile». Dopo questo controllo sarà possibile decidere se completare il pagamento o interromperlo. Banche e Poste saranno obbligate a offrire il servizio di trasferimento immediato del denaro, disponibile 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, e a garantire un controllo automatico tra il nome del beneficiario e l’IBAN indicato. Si tratta di una svolta significativa nel sistema dei pagamenti elettronici, perché ridisegna tempi, costi e modalità con cui è possibile spostare denaro tra conti diversi, sia per acquisti personali che aziendali. I bonifici istantanei, infatti, non sono annullabili e nel caso si decida di effettuare un richiamo, il beneficiario può rifiutarlo. Quindi è necessario prestare molta più attenzione alla compilazione del bonifico, verificando sia l’Iban sia il nome del beneficiario per evitare le truffe. Il costo medio di un bonifico online invece, indipendentemente dal fatto che sia ordinario o istantaneo, è 64 centesimi.