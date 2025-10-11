SAN BENEDETTO – Come da tradizione, in occasione della Festa di San Benedetto Martire, patrono della città, si svolge oggi la cerimonia di consegna dei Gran Pavese Rossoblù, l’onorificenza cittadina che viene attribuita per l’opera svolta da persone ed enti in favore della comunità o per atti di grande abnegazione.
Il premio viene assegnato da una Commissione composta tra gli altri dal Sindaco, dagli ex Sindaci, dal Presidente e da rappresentanti del Consiglio comunale.
La cerimonia di quest’anno, vede l’assegnazione di 6 premi:
- Per attività sociali ed assistenziali alla Fondazione Caritas e a Ornella Vallesi
- Per attività economiche nel settore della pesca a Filippo Palestini
- Per attività culturali e formative a Giancarlo Brandimarti
- Per attività culturali, scientifiche e divulgative a Martina Capriotti
- Per attività sportive a Romolo Bugari
