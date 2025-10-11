SAN BENEDETTO — In una sala consiliare gremita, questa mattina 11 ottobre, si è svolta la cerimonia per la consegna dei Gran Pavese Rossoblù 2025, l’onorificenza che il Comune riserva ogni anno a persone ed enti che si sono distinti per meriti sociali, culturali, sportivi e civici. La cerimonia è avvenuta nel corso dell’adunanza consiliare aperta, alla presenza delle autorità locali, dei consiglieri comunali, dei premiati, delle loro famiglie e di numerosi cittadini.

Il Sindaco Antonio Spazzafumo, nel suo discorso, ha sottolineato il senso profondo dell’iniziativa: “Il Gran Pavese Rossoblù ci ricorda quante persone hanno speso tanta parte della loro vita per il bene e il progresso di questa comunità. Se ascoltiamo davvero le parole dei premiati, capiamo che ogni riconoscimento non è una chiusura, ma una promessa di impegno futuro, una prospettiva. Il valore più grande è la solidarietà, il mettersi a disposizione degli altri”. Il primo cittadino ha poi rivolto un saluto speciale alla delegazione proveniente da Gareggio, città gemellata e legata a San Benedetto del Tronto da antichi rapporti di amicizia, presente in città per celebrare insieme la festività del Santo Patrono.

I premi conferiti oggi sono: a Fondazione Caritas e Ornella Vallesi per attività sociali e assistenziali; Filippo Palestini per attività economiche nel settore della pesca; Giancarlo Brandimarti per attività culturali e formative; Martina Capriotti per attività culturali, scientifiche e divulgative; Romolo Bugari per attività sportive.

A inaugurare la sequenza delle premiazioni, Giancarlo Brandimarti, classe 1958, figura centrale del panorama culturale cittadino. Laureato in Pedagogia, è stato insegnante in diversi ordini scolastici, concludendo la sua carriera come docente di filosofia e storia al Liceo Scientifico Rosetti. Brandimarti è da decenni attivo nella scena teatrale e culturale cittadina: presidente della Compagnia Teatrale Val Vibrata Capicena, vicepresidente dell’Utes (Università della Terza Età e del Tempo Libero), membro del Circolo dei Sambenedettesi e collaboratore del periodico Le Campaneot, autore, lettore e promotore di testi in vernacolo sambenedettese, fondatore dell’Accademia Popolare del Dialetto Sambenedettese, nata dalla sinergia tra associazioni locali e l’amministrazione comunale. Con progetti didattici come quello realizzato presso la scuola primaria Marchegiani, Brandimarti ha trasmesso a decine di bambini il valore della lingua locale, contribuendo alla tutela delle tradizioni orali.

La motivazione ufficiale del premio recita: “Intellettuale di grande sensibilità culturale, ha abbinato la professione di stimato docente alla passione per la valorizzazione e la divulgazione del vernacolo. La città lo ringrazia per la sua virtuosa opera di divulgazione delle tradizioni locali”.

La cerimonia proseguirà con la consegna delle altre cinque onorificenze. L’Amministrazione ha voluto ribadire che il Gran Pavese Rossoblù non è solo un tributo alla storia personale, ma un invito collettivo a continuare a costruire, insieme, il futuro della città: “Oggi celebriamo persone normali, capaci di gesti semplici ma fondamentali – ha concluso il Sindaco –. Gesti che lasciano un segno positivo nella vita degli altri, e in quella della nostra comunità”.

Premiato anche Filippo Palestini, uomo di mare fin da bambino, ha iniziato a lavorare giovanissimo, affrontando sin da subito la durezza e i rischi della vita da pescatore. A soli 12 anni si trovò coinvolto in un sequestro in acque straniere, esperienza che segnò l’inizio di una carriera lunga e coraggiosa. Da mozzo a comandante di motopescherecci atlantici, ha vissuto episodi drammatici come l’affondamento del motopesca “Pinguino” e ha affrontato con lucidità situazioni critiche. È stato un innovatore e promotore della cooperazione tra pescatori: ha fondato diverse cooperative (Europea, Cosp, Mari Pesca, Mitri Pesca), introdotto tecniche moderne di recupero reti, e anticipato la sensibilità ambientale raccogliendo rifiuti in mare quando pochi ci pensavano.

“Pioniere del mare e uomo di visione, ha trasformato l’esperienza personale di pescatore in una lunga traiettoria di innovazione, cooperazione e impegno civico. Ha affrontato i pericoli della pesca atlantica, contribuendo allo sviluppo tecnologico e organizzativo del comparto ittico sambenedettese e nazionale – recita la motivazione del premio – Primo fondatore di una cooperativa della pesca in Italia creata da un pescatore, ha sempre unito il lavoro alla responsabilità sociale e ambientale, anticipando temi oggi centrali. La città di San Benedetto del Tronto lo ringrazia per una vita interamente dedicata al mare, al lavoro, alla comunità”.

Tra i premiati c’è anche Martina Capriotti, biologa e divulgatrice scientifica, ha unito la passione per il mare, coltivata fin da bambina a San Benedetto, ha una brillante carriera internazionale nel campo dell’inquinamento acquatico. Ricercatrice presso l’Università di Camerino e esploratrice per National Geographic, ha lavorato in Italia, negli Stati Uniti, in Groenlandia e in Cina, studiando le microplastiche e i contaminanti chimici che minacciano gli ecosistemi marini e la salute umana. Promotrice di progetti di educazione ambientale e citizen science, ha portato San Benedetto sul palcoscenico globale, collaborando con Cnn, Unesco, National Geographic e l’Explorer Club, che nel 2024 l’ha nominata tra le 50 persone che stanno cambiando il mondo.

Premiata “per aver saputo unire rigore scientifico e passione divulgativa, raccontando il mare di San Benedetto al mondo intero e ispirando nuove generazioni a prendersene cura.”

Premiata anche la Caritas Diocesana che opera dal 1975 come espressione concreta della Chiesa locale per promuovere la testimonianza della carità. Collabora con il Vescovo nell’animazione delle comunità, traducendo i valori evangelici in azioni di aiuto verso chi è in difficoltà. Nel 2022 nasce la Fondazione Caritas San Benedetto Ets, voluta da Mons. Carlo Bresciani, per potenziare le attività sociali, sanitarie e di inclusione, sempre al servizio degli ultimi. Tra i servizi: il Centro di Ascolto diocesano, la mensa quotidiana, il poliambulatorio solidale, progetti di accoglienza, reinserimento sociale, tirocini formativi, orto sociale, distribuzione di beni di prima necessità e supporto sanitario a chi non ha accesso alle cure.

La motivazione dell’onoreficienza è “per aver incarnato con costanza e discrezione il valore evangelico della prossimità, offrendo ascolto, accoglienza e dignità a centinaia di persone, con il contributo instancabile di volontari, operatori e comunità. Un presidio di umanità, speranza e fraternità per l’intera città”.

Romolo Bugari è stato premiato con il Gran Pavese Rossoblù 2025 per il suo significativo contributo nel campo sportivo. Il premio sottolinea il suo impegno e le sue realizzazioni nel panorama sportivo locale. La cerimonia di premiazione si è svolta il 11 ottobre 2025 nella sala consiliare del Comune. Pattinatore di eccelse qualità, ha conquistato titoli nazionali, europei e mondiali nel corso di una prestigiosa carriera sportiva che ha più volte proiettato il nome di San Benedetto su scala internazionale. Fondatore e poi presidente di una gloriosa società di pattinaggio, ha messo a frutto la sua esperienza nell’hockey trascinando la squadra cittadina a conquistare numerosi successi. Divenuto dirigente federale degli sport rotellistici con incarichi a livello europeo e mondiale ha portato in città eventi di grande caratura regalando ulteriore prestigio e notorietà alla sua Città natale.

La cerimonia si è chiusa con un lungo applauso alla figura di Ornella Vallesi, Presidente della Consulta Comunale Invalidi e punto di riferimento da oltre un decennio per l’assistenza ai malati oncologici. Il suo impegno è cominciato nel 2012 con la creazione dell’associazione Pazienti Oncologici, divenuta oggi Prevenzione Donna, e da allora non si è mai fermato. In questi anni ha: Sostenuto pazienti oncologici nelle pratiche burocratiche, nei trasporti e nella cura quotidiana; donato strumenti essenziali all’ospedale Madonna del Soccorso, come un ecografo portatile e un casco refrigerante da 45.000 euro per ridurre la caduta dei capelli durante la chemioterapia; assunto personale sanitario (oncologo, psico-oncologo, infermiere, OSS) grazie a progetti di raccolta fondi; contribuito alla nascita dell’Hospice cittadino dopo anni di battaglie con Regione e ASUR; lottato per il ripristino dei rimborsi sanitari per pazienti oncologici e per il riconoscimento di diritti a livello regionale; donato 21 televisori per il reparto di oncologia, per rendere più umane le lunghe terapie; attualmente, si sta battendo per l’introduzione nelle Marche dell’esenzione D99 per portatori sani di mutazioni genetiche a rischio tumore, già presente in molte altre Regioni italiane.

Una testimonianza concreta di altruismo, determinazione e impegno civile. “Ornella Vallesi – recita la motivazione del premio – ha dedicato la sua vita non contro il cancro, ma per la dignità di chi lo affronta. La città la ringrazia per l’instancabile opera di tutela, ascolto e sostegno che porta avanti ogni giorno con coraggio e passione.”

Le motivazioni integrate dal Comune sottolineano come ciascun premiato si sia distinto non solo per i risultati ottenuti nel proprio ambito, ma anche per l’attaccamento alla comunità, lo spirito di servizio e l’ispirazione positiva che rappresentano per i cittadini sambenedettesi. La premiazione del Gran Pavese Rossoblù 2025 ha offerto un momento di riflessione: non solo un tributo a chi ha già fatto molto, ma un incoraggiamento per chi può continuare a operare per il bene della città. In un contesto in cui le sfide sociali, culturali e ambientali sono sempre più pressanti, iniziative come questa servono anche a rinsaldare il legame tra istituzioni e cittadini, valorizzando il volontariato, l’innovazione culturale e lo spirito comunitario.