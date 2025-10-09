GROTTAMMARE – È pubblicato l’avviso per l’accesso al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026. Il contributo è rivolto ai genitori, a chi rappresenta il minore, o agli studenti maggiorenni, purché abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Grottammare. Sono inclusi i frequentanti di Istituti scolastici di istruzione secondaria di I e II grado, siano essi statali e/o paritari, anche se le scuole ricadono in Comuni vicini o in regioni limitrofe alle Marche.

Il requisito fondamentale per l’accesso è il possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2025) del nucleo familiare non superiore alla soglia di € 13.500. Nell’avviso è precisato che le assegnazioni saranno disposte prioritariamente a favore dei richiedenti rientranti nella 1° fascia ISEE (da € 0 ad € 10.632,94). I richiedenti della seconda fascia (fino a € 13.500) riceveranno assegnazioni solo in caso di sussistenza di fondi residuali.

Le domande di contributo devono essere redatte utilizzando l’apposito modello, scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comune.grottammare.ap.it – sezione “Avvisi Bandi”) oppure ritirabile allo sportello dell’ufficio Protocollo in via Marconi, 50, nei seguenti orari: 9-13, dal lunedì al venerdì, 15.30-17.30 martedì e giovedì.

Le istanze devono pervenire entro il 10 novembre. La consegna può avvenire direttamente all’Ufficio Protocollo Generale, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it, o con posta elettronica ordinaria all’indirizzo

protocollo@comune.grottammare.ap.it, allegando in quest’ultimo caso copia del documento d’identità del sottoscrittore.

La domanda deve essere corredata dall’ISEE in corso di validità e dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Per informazioni, è possibile contattare il personale dell’Ufficio Servizi Scolastici ai numeri 0735739223 – 209 o via email scrivendo a scuola@comune.grottammare.ap.it.