SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il primo incontro si è svolto presso la sede Fi.Fa. Security venerdì 26 settembre: un workshop dedicato a un piccolo gruppo di aziende, nel quale i partecipanti hanno potuto “toccare con mano” come le nuove tecnologie possano analizzare rischi, processi e scenari reali, trasformando priorità ed esigenze in soluzioni operative.

I workshop Fi.Fa. EXPERIENCE nascono con un obiettivo chiaro: diffondere una cultura della sicurezza più intelligente, consapevole e vicina alle persone, mettendo al centro chi vive ogni giorno le sfide del mondo del lavoro.

Nei prossimi mesi seguiranno nuove date, sempre dedicate a gruppi ristretti, per garantire un dialogo diretto e personalizzato.