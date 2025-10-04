ORSINI 6: Mai impegnato nella prima frazione. Anche nella seconda non si sporca praticamente mai i guanti. Rischia all’83’ quando atterra un avversario in area in uscita ma l’arbitro non concede il rigore.
ZOBOLETTI 6: È sempre più un punto fermo della difesa di mister Palladini.
ZINI 6: Sempre attento nelle chiusure difensive. È una certezza ormai anche da centrale.
PEZZOLA 6: Come il suo compagno di reparto non permette agli attaccanti della Torres di rendersi pericolosi. Nella ripresa poco attento in un paio di occasioni che però non portano a nessun pericolo.
TOSI 6,5: Bene nella doppia fase, il raddoppio della Samb nasce da una sua azione personale.
TOURE M. 6: Ormai una certezza in mezzo al campo. Inesauribile, corre fino al 90′.
BONGELLI 6,5: Primo tempo di personalità e prezioso anche nei ripiegamenti difensivi. Si sta dimostrando all’altezza.
CANDELLORI 6: Meno preciso rispetto alle ultime uscite, è comunque imprescindibile la sua presenza. Corsa e recuperi non mancano mai, esce con i crampi.
KONATE 7: Non c’è modo migliore per festeggiare il rinnovo, torna al goal dopo la prima partita con il Bra.
TOURE N. 6: Serve l’assist per il vantaggio di Eusepi, poi sciupa due occasioni al 18′ e 37′. Nella ripresa, con la Samb che fa una partita prettamente difensiva, si vede meno.
EUSEPI 7,5: 30 secondi e si fa subito trovare pronto al centro dell’area per siglare il vantaggio Samb. Sempre utile nel creare gioco.
ALL. PALLADINI 7: Continuità di risultati e prestazioni, la strada è quella giusta.
Dalla panchina:
MARRANZINO 6 (67′): Si vede poco, bene in qualche recupero difensivo.
PAOLINI 6 (67′): Da nuove energie al centrocampo nel momento in cui la Torres si stava riaffacciando davanti.
SBAFFO 6 (76′): Pulisce i pochi palloni che finiscono a sua disposizione.
LULLI 6 (81′): Lotta e recupera negli ultimi minuti di partita in cui la Torres cercava di riaprirla.
SCAFETTA (81′): S.V.
Arbitro Tropiano 6: Rimane qualche dubbio sull’uscita di Orsini al minuto 83′ in cui va al FVS, le altre decisioni sono però corrette.
