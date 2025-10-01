SAN BENEDETTO – Enrico Piergallini è stato ufficialmente eletto nel Consiglio Regionale delle Marche alle elezioni del 2025, raccogliendo 6.560 preferenze nella circoscrizione di Ascoli Piceno. Figura già nota per il suo impegno amministrativo e culturale, Piergallini porta con sé l’esperienza maturata nei due mandati da sindaco di Grottammare, durante i quali si è distinto per una visione politica attenta al territorio, alla partecipazione civica e alla valorizzazione della cultura locale.

La sua elezione in Regione rappresenta il riconoscimento di un percorso coerente, costruito nel tempo con dedizione e radicamento nella comunità picena. Piergallini entra ora a far parte dell’assemblea legislativa marchigiana con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la voce della provincia di Ascoli Piceno all’interno delle dinamiche regionali, in particolare su temi centrali come sviluppo sostenibile, cultura, scuola, welfare e coesione territoriale.