MONTEPRANDONE – Dopo il successo della prima edizione l’Associazione Mosso Piceno, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone, organizza il secondo corso base di fotografia, rivolto a chi desidera iniziare a imparare e utilizzare la propria fotocamera, sia essa una reflex o uno smartphone, e a chi vuole approfondire alcune tematiche relative al mondo fotografico.

Il titolo richiama il fenomeno della rifrazione, la deviazione che la luce subisce attraversando materiali diversi, metafora del lavoro creativo del fotografo: modellare e trasformare la luce in immagine e racconto.

La rassegna, articolata in più appuntamenti fino al 2026, vedrà la partecipazione di dodici fotografi professionisti – tra cui Stephanie Gengotti, Massimo Mastrorillo, Giorgia Vlassich, Stefano Mancinelli, Alessandro Lanciotti, Armando Pettinari, Salvatore Picciuto, Stefania Fracasso, Gabriele Pallucca, Fabio Moscatelli e Monia Marchionni – pronti a condividere opere, esperienze e visioni.

Accanto agli incontri pubblici, sono previste due iniziative formative:

Corso sul racconto fotografico con Ignacio Maria Coccia (riservato ai soci).

Corso da videomaker dedicato alla creazione di brevi video e contenuti social, a cura di Matteo Pagnoni (Cinematyc), in partenza lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 21:00 (a pagamento).

Tutti gli appuntamenti pubblici sono gratuiti e ad ingresso libero, con l’obiettivo di continuare a diffondere la cultura fotografica nel territorio e offrire nuove occasioni di crescita e confronto.

I temi trattano diversi argomenti: caratteristiche e componenti della macchina fotografica; gli obiettivi e la lunghezza focale, differenze e caratteristiche; scelta dell’obiettivo giusto per ciascuna fotografia; il diaframma e la profondità di campo; il soggetto e la messa a fuoco; l’otturatore ed il tempo di scatto; come evitare un mosso indesiderato o creare un effetto movimento; la sensibilità ISO ed il rumore digitale; l’esposizione, l’esposimetro ed i programmi di scatto; la lettura di un’immagine; le basi della composizione fotografica, introduzione al concetto di fotografia pensare la fotografia prima di scattare; visione creativa; teoria dell’inquadratura elementi della scena; cenni di Photoshop.

Per info e iscrizioni, è necessario inviare una mail a mossopiceno2020@gmail.com o un messaggio WhatsApp al 3332911067.