ORSINI 6: Può fare di più in occasione del pareggio della Juve, il tiro è potente ma respinge centrale. Attento nella ripresa su Deme al 56′ e sul corner successivo con un gran riflesso. Nel secondo goal il tiro è troppo ravvicinato per dargli colpe.

TOSI 6,5: Primo tempo in cui alterna spinta e buone coperture, riprende il secondo tempo allo stesso modo. Sostituito al 68′ con i crampi.

PEZZOLA 6: Come Zini soffre un po’ la profondità di Deme, concede comunque poco. Nel complesso più attento rispetto al suo compagno di reparto.

ZINI 5,5: Può fare di più al goal di Deme, parte più in sofferenza poi cresce. In occasione del secondo pareggio Juve si fa prendere alle spalle da Guerra.

ZOBOLETTI 7,5: Tanta spinta sulla destra, riesce spesso ad arrivare al cross. Nella ripresa mantiene la stessa intensità e segna il 3-2.

TOURE M. 7: Accompagna spesso l’azione e va 2 volte vicino al goal. Instancabile anche nel secondo tempo, esemplare per il sacrificio.

ALFIERI 7: Tanti recuperi e tanta corsa oltre il solito lavoro in fase di impostazione. Fa assist su calcio d’angolo per il 3-2.

CANDELLORI 6,5: È il motore della Samb, prezioso nella doppia fase e nei tanti recuperi fino all’ultimo minuto.

TOURE N. 7: Finalmente mostra ciò di cui è capace, mette sempre in difficoltà la fascia destra bianconera e conquista il rigore del 2-1. Nella ripresa nonostante la stanchezza riesce comunque a impensierire la retroguardia avversaria.

KONATE 6: Buona prestazione, può essere più decisivo nell’ultimo terzo di campo.

EUSEPI 9: Primo tempo perfetto, è il regista offensivo della Samb. Segna due goal, il primo bellissimo, va vicino diverse volte alla tripletta colpendo anche un palo e una traversa. Prezioso con il suo lavoro anche nel secondo tempo.

ALL. PALLADINI 8: Grande prestazione da parte dei suoi ragazzi, forse ha trovato il giusto assetto. Anche i cambi danno i risultati sperati.

Dalla panchina:

SCAFETTA 6 (64′): Tra i cambi forse quello meno incisivo, riesce comunque a dare un apporto difensivo.

PAOLINI 6,5 (68′): Sostituisce Tosi e riesce a dare nuove energie alla fascia sinistra.

MARRANZINO 6 (82′): Ingresso come quello di Perugia, tanta corsa e lotta, quello che serve negli ultimi minuti.

SBAFFO 6,5 (82′): 10 minuti sono quelli che servono per dare respiro ai suoi compagni e servire l’assist per il goal che chiude la partita.

IAIUNESE 7 (82′): Non poteva sperare in un ingresso migliore, chiude la partita.

Arbitro Madonia 7 : Giusto il rigore per la Samb e bravo a gestire i vari interventi del FVS durante la gara.