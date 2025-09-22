GROTTAMMARE – Un calmo pomeriggio di fine estate sulla spiaggia di Grottammare si è trasformato in una vera e propria tragedia. La causa è stata la morte improvvisa di una signora settantenne, che si trovava nella città della costa marchigiana in vacanza.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, nei pressi dello chalet Nord-Est, quando la signora stava passeggiando in riva al mare e si è improvvisamente accasciata al suolo. Alcuni bagnanti presenti, allertati dalla vista di quanto accaduto, hanno subito chiamato i soccorsi, che tempestivamente hanno raggiunto la spiaggia.

Nonostante siano subito iniziate le manovre di rianimazione, i sanitari hanno solamente potuto constatare la morte della signora.