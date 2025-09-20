ASCOLI PICENO – E’ in programma per martedì 23 settembre, alle ore 17,30, presso la libreria Rinascita di Ascoli Piceno, la presentazione dell’ultimo libro della psicoterapeuta di San Benedetto, Antonella Baiocchi, dal titolo “Abusi sui minori: Il ruolo devastante dell’analfabetismo psicologico e del mancato riconoscimento della bidirezionalità della violenza”, organizzata in collaborazione con l’associazione A.PRO.S.I.R.. Dialogheranno con l’autrice l’avvocato Annagrazia Di Nicola, assessore alle Pari Opportunità del comune di Ascoli Piceno e Gian Battista Camerini, neuropsichiatra infantile, psichiatra, docente di Psichiatria Forense dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso Università di Padova, Bologna e IUSVE Verona, che è anche tra i curatori della prefazione del libro, che gode, inoltre, della presentazione di Fabio Nestola, direttore del CSA (Centro Studi Applicati) e di una seconda prefazione a cura dell’avvocato di fama nazionale Annamaria Bernardini de Pace.

“La violenza sui minori è una piaga mondiale che non mostra remissione e una delle principali responsabilità nell’alimentarlo va individuata nell’analfabetismo psicologico, che induce gli adulti a funzionare sotto la spinta di forze sconosciute e spesso disadattive, le mappe tossiche, le cui conseguenze gravose ricadono soprattutto sui minori – ha spiegato Antonella Baiocchi, che ha aggiunto: “Tra le più gravose tossicità c’è quella di considerare la violenza unidirezionale (solo dell’uomo verso la donna e non anche viceversa), tossicità che comporta pesanti conseguenze relazionali, educative e sociali, ad esempio, nelle separazioni, rendere i figli orfani di genitore vivo (oggi generalmente il padre, un tempo prevalentemente la madre) e il mancato riconoscimento di due gravissimi abusi psicologici: la triangolazione affettiva abusante (strumentalizzata da PAS e Violenza Vicaria) e la sottrazione/rapimento nazionale ed internazionale dei minori”.

Un libro illuminante che ha il potere di riconciliare uomini e donne, padri e madri e che si rivela particolarmente utile non solo a chi si occupa di minori, ma a tutti i professionisti impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza “dentro e fuori le mura domestiche”. “Un libro che ha tutti i requisiti per essere una pietra miliare nell’evoluzione dello studio della violenza ”, come lo ha definito l’avvocato Bernardini de Pace.