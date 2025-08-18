SAN BENEDETTO – Secondo appuntamento del format estivo “ Tatto, Contatto e Amore”, iniziativa adatta a tutte le età che offre l’opportunità di conoscere aspetti fondamentali della psiche umana attraverso relatori di spessore, organizzata dall’associazione A.Pro.S.I.R, nella persona del vicepresidente Adamo De Amicis, con la collaborazione di Mara Vena, operatrice del call center dell’associazione, e Ida Romani, presidente dell’associazione AIDA 2.0, con il patrocinio del comune di San Benedetto del Tronto, della CPO Regione Marche, della CPO della provincia di Ascoli Piceno e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo.

Venerdì 22 agosto, alle ore 21, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto, si terrà la conferenza “Pregiudizi di genere e violenza: codice rosso, false accuse, annientamento degli ex partner, minori Orfani di Genitori Vivi”, in cui saranno affrontate le disastrose conseguenze delle separazioni conflittuali e dell’incapacità degli ex partner di salvaguardare il ruolo genitoriale. Relazioneranno Michele Nardi, Magistrato, criminologo, direttore scientifico della rivista Libertà nel Diritto, Alessandro Capograssi, avvocato patrocinante in cassazione, civilista e penalista, Antonella Baiocchi, psicoterapeuta, esperta in criminologia e direttrice scientifica del format. Ospiti d’eccezione Emanuele Mencarelli, presidente dell’ associazione Papà Insieme, Assisi,, Alessia Zuppicchiatti, scrittrice, ghostwriter, inflencer, e Max Massimi, editore dell’emittente Tv QTV.

Dalle ore 22,45 dolci e musica per tutti.

L’evento sarà trasmesso da QTV sul canale 244 DGT SmartTV e in web streaming Tv su www.quiradiolondra.tv; e sarà visibile in diretta streaming su Facebook “Antonella Baiocchi Profilo 2“. In caso di maltempo, la conferenza si terrà presso l’Auditorium Tebaldini, in viale De Gasperi 14.

Per informazioni: 351 520 7557.