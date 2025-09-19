SAN BENEDETTO – Straordinari risultati per Alessandro D’Orazio, che nelle scorse Olimpiadi Internazionali della Fisica, svoltesi a Parigi dal 15 al 27 luglio, ha conquistato la medaglia d’argento. Dopo una selezione a livello nazionale organizzata dall’AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), Alessandro si è confrontato con studenti provenienti da tutto il mondo, affrontando impegnative prove teoriche e sperimentali. I quesiti spaziavano dalla possibilità di ricostruire la forma della Via Lattea dall’interno, allo studio delle bollicine nello champagne, fino all’analisi dei problemi che portarono il rover Spirit della NASA a bloccarsi sulle dune di Marte. La squadra italiana ha ottenuto risultati di rilievo: oltre all’argento di Alessandro, sono arrivate quattro medaglie di bronzo.

I successi per Alessandro non sono finiti qui, pochi giorni dopo il ragazzo ha infatti superato la selezione per l’accesso al corso di Fisica della Scuola Normale Superiore di Pisa, tra le più prestigiose istituzioni accademiche italiane ed internazionali. Ogni anno solo 33 studenti entrano nella classe di Scienze (Matematica e Informatica, Fisica, Chimica e Geologia), dopo aver superato due prove scritte e due orali di altissimo livello.

Alessandro ha spiegato come, quella per la fisica, sia una passione che coltiva da sempre, sottolineando anche l’importanza del Liceo Rosetti e dei suoi insegnanti nel suo percorso. La Dirigente Scolastica Elisa Vita afferma:” Un doppio traguardo che riempie d’orgoglio la nostra comunità scolastica e, ne siamo certi, l’intera cittadinanza che vede un giovane sambenedettese iniziare un nuovo, ambizioso e prestigioso percorso”.