ASCOLI PICENO – Di seguito il comunicato:

In data 12 Settembre 2025 è pervenuta alla Start S.p.A., da parte della Federazione Regionale Marche USB Lavoro Privato, l’adesione allo Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di Lunedì 22 Settembre 2025 proclamato dalla Confederazione USB l’ 11.09.2025 e relativa adesione di USB Lavoro Privato e di USB Trasporti.

Lo sciopero sarà svolto nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 146/90 e successive modifiche di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e si svolgerà con le seguenti modalità:

LINEE AUTOBUS URBANE ED EXTRAURBANE – Verrà garantita l’effettuazione delle corse in partenza dai capolinea dalle ore 05:30 alle ore 08:29 per la fascia mattinale e dalle ore 17:00 alle ore 19:59 per la fascia serale. Le altre corse potranno subire cancellazioni.

UFFICI AMMINISTRATIVI E START POINT – Uffici: l’attività potrebbe essere sospesa per l’intera giornata; – Start Point San Benedetto Del Tronto: l’attività potrebbe essere sospesa per l’intera giornata;

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti il Numero Verde Start 800443040, attivo nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì con orario 08:30 – 13:00 / 15:00 – 18:00 e il Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00.