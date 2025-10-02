ASCOLI PICENO – Di seguito il comunicato:

In data 2 Ottobre 2025 è pervenuta alla Start S.p.A., da parte della USB, l’adesione allo Sciopero Generale per tutti i settori privati e pubblici per l’intera giornata di Venerdì 3 Ottobre 2025 proclamato dalla Confederazione USB il 02.10.2025.

Le motivazioni dello sciopero incarnano la fattispecie prevista dal comma 7 dell’art. 2 L.146/90 che disciplina la necessità del movimento dei lavoratori di attivarsi “in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, prevedendo in tali casi che le disposizioni “in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro” anche per quanto riguarda i lavoratori impegnati in attività rientranti nei servizi pubblici essenziali.

Lo sciopero sarà svolto nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 146/90 e successive modifiche di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e si svolgerà con le seguenti modalità:

LINEE AUTOBUS URBANE ED EXTRAURBANE – Verrà garantita l’effettuazione delle corse in partenza dai capolinea dalle ore 05:30 alle ore 08:29 per la fascia mattinale e dalle ore 17:00 alle ore 19:59 per la fascia serale. Le altre corse potranno subire cancellazioni.

UFFICI AMMINISTRATIVI E START POINT – Uffici: l’attività potrebbe essere sospesa per l’intera giornata; – Start Point San Benedetto Del Tronto: l’attività potrebbe essere sospesa per l’intera giornata;

ULTERIORI VARIAZIONI POTREBBERO ESSERE COMUNICATE DA PARTE DELLE AUTORITA’ IN

TEMPI NON UTILI ALL’ AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE AVVISO