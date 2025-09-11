Le domande più frequenti che mi vengono rivolte in questo periodo riguardano la consulenza. Come “funziona” la consulenza? Quanto dura? Cosa posso chiedere? Cosa mi verrà rilasciato?

Iniziamo per gradi.

Per i lettori di Rivieraoggi verrà fornita una consulenza gratuita personalizzata di circa mezz’ora in cui mi potrete raccontare le vostre esigenze, sia un problema da risolvere, sia un’idea da sviluppare. In quell’occasione analizzeremo esigenze e possibilità e fornirò consigli pratici, facili da seguire, su come procedere.

La consulenza potrà essere preceduta da un vostro messaggio, meglio se con foto allegate, in cui mi potrete anticipare i vostri desideri o le vostre necessità, in modo che poi l’incontro sarà più mirato e proficuo. Cercheremo insieme di valorizzare al meglio il vostro alloggio.

La consulenza potrà essere sia online che in presenza.

Non avrete nessun impegno ma solo valore e ispirazione!

Potremo analizzare insieme un tema generale, come la possibile ristrutturazione di una casa o magari la convenienza dell’acquisto di un immobile, oppure potremo ripensare l’organizzazione degli ambienti della vostra abitazione (o altro tipo di locale), la sistemazione di uno specifico spazio della casa, ad esempio di un angolo inutilizzato. Vorreste un bagno in più? Vorreste un angolo lettura? Vorreste rinnovare una stanza? Valuteremo insieme se è possibile; Vi sarà utile per comprendere costi, tempi e soluzioni architettoniche.

A fine consulenza deciderete se approfondire il discorso con un successivo appuntamento.

Nella seconda fase, totalmente facoltativa, procederemo con un vero e proprio progetto, articolato in varie parti: indicazioni dettagliate e personalizzate, disegni progettuali, moodboard, palette colore o qualsiasi altro elaborato necessario alla specifica esigenza.

Potreste aver bisogno solo di consigli o magari di stravolgere la vostra casa o anche solo aiuto per acquistare gli elementi di arredo più adatti a voi.

La seconda consulenza avrà un costo in base alle vostre richieste e commisurato all’impegno professionale rihiesto.

Approfitta di questa occasione… Spesso un buon consiglio all’inizio evita spese inutili dopo! Posti limitati ogni mese.