Il nuovo libro di Roberto Fiordi “L’Italia Sparita Flashback tra Vinili, TV e Misteri degli anni ’70 e ‘80”. Questo libro è un saggio che vuole richiamare all’attenzione alcuni fatti salienti che hanno attraversato il ventennio in oggetto e lo fa (come leggiamo nel titolo) citando film e canzoni. La scelta di portare avanti il saggio appropriandosi di determinati titoli, non è solo per dare maggiore “colore” alla narrazione ma soprattutto per suscitare emozioni nel lettore che ha vissuto certi momenti. L’emotività e le sensazioni stimolano molto la memoria, come fanno pure le immagini. In questo libro si parla del periodo duro italiano degli anni ’70, ma si parla anche del look e lo stile di vita insiti in questo decennio. Non possono mancare gli ideali di “pace amore e libertà” che si fanno strada nel pensiero comune, la musica, la droga, la formazione delle comuni. Anche l’Aids è un argomento affrontato, come lo è il terrorismo. Questo è pressappoco il quadro della prima decade che riporta il libro. Inoltre nella seconda parla degli anni ’80, anni in cui si perdono molti valori morali, tra cui quello comunitario: il giovane diventa più individuale e abbraccia uno stile di vita edonistico. Si rafforza l’imprenditoria e si fanno estremamente strada le piccole e medie imprese. Il saggio parla del liberalismo economico. La caduta della classe operaia. Parla inoltre dell’espandersi delle discoteche. Non può mancare il Mondiale ’82. Come non può mancare il caso di Alfredo Rampi (Alfredino) a Vermicino. In questo decennio viene riportato l’allargamento delle comunicazioni (Tv e radio private) – un fenomeno già iniziato dalla seconda metà degli anni ’70, Un altro tema che trova i suoi albori nel decennio 1970 è la cucina, che lascia la tradizione gastronomica contadina per abbracciare uno stile più moderno fatto di particolari dettagli durante i banchetti: dalle apparecchiature alla forma e all’apparenza dei pasti. Gli anni ’80 includono anche un pensiero sociale completamente nuovo, il decennio precedente sembra essersi dissolto: come se appartenesse a un’epoca lontana. E persino la politica si fa partecipe di questo cambiamento al punto di diventare spettacolo. E uno dei protagonisti di questa innovazione è Craxi, che spinge il suo PSI verso una linea politica liberale. In conclusione si parla anche dell’amato pontefice Wojtyla. Costo 15,00€. disponibile in tutte le librerie e store online.