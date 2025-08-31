SAN BENEDETTO – “In un sabato sera di agosto, quando la città si anima di turisti e residenti che affollano vie e locali, è assurdo che intere aree restino al buio”. È questa la segnalazione, carica di incredulità e frustrazione, che arriva da un nostro lettore di San Benedetto del Tronto.

Il cittadino ci scrive per denunciare una situazione di blackout che ha interessato diverse zone della città, gettando nell’oscurità un’ampia porzione dell’area nord. In particolare, la segnalazione riguarda via Alfieri, via Manzoni e il tratto della statale che si estende dalla zona del Conad fino all’incrocio dei Vigili del Fuoco.

Un disservizio inatteso e, soprattutto, il nostro lettore sottolinea giustamente come un evento del genere non dovrebbe accadere in una località turistica nel pieno della sua stagione. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali che chiariscano le cause del disservizio ma la speranza è che le autorità competenti facciano luce sull’accaduto.