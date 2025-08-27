SAN BENEDETTO – Un’associazione giovane, ma già solida per professionalità e impegno, la Delegazione di San Benedetto del Tronto dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo ODV è una realtà neonata, ma formata da uomini e donne che hanno alle spalle una lunga storia di servizio e volontariato nel mondo della Protezione Civile.

La forza della Delegazione sambenedettese risiede nella sua organizzazione interna, articolata in nuclei operativi specializzati, ognuno dedicato a uno specifico ambito d’intervento: il Nucleo A.I.B., antincendio boschivo, il Nucleo TLC, telecomunicazioni, il Nucleo SAR, search and rescue e il Nucleo Idrogeologico. Tra tutti i reparti, il fiore all’occhiello è costituito dal Nucleo Cinofilo, con cani da soccorso addestrati con tecniche specifiche. Nello specifico, la Delegazione sambenedettese, può vantare la presenza di un cane operativo in superficie certificato ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Inoltre, il Nucleo Cinofilo vanta al momento sei cani in formazione, pronti per affrontare il primo esame nazionale a marchio ENCI che verrà organizzato dall’associazione.

Che si tratti di incendi boschivi, emergenze radio, interventi Idrogeologici, ricerche di dispersi o interventi cinofili, la presenza dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo delegazione di San Benedetto del Tronto è destinata a diventare sempre più preziosa. Il suo radicamento sul territorio e la sua competenza operativa la rendono una garanzia per la sicurezza collettiva.