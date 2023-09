CUPRA MARITTIMA – Ancora un mese ricco di appuntamenti quello di settembre a Cupra Marittima.

La settimana dal 10 al 17 settembre sarà dedicata ai festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Addolorata e di San Gabriele dell’Addolorata con iniziative organizzate sia dalla parrocchia San Basso, sia dalla Confraternita del Suffragio sia dall’amministrazione comunale.

Domenica 10 settembre. ultimo giorno della manifestazione Marche Storie, il festival dei borghi marchigiani promosso dalla Regione Marche, alle ore 21,30, nella cornice del Museo archeologico nel borgo di Marano, avrà luogo la terza e ultima replica dello spettacolo teatrale dal vivo “Il Capitano e la Strega”.

Per quanto riguarda i festeggiamenti religiosi, invece, ricordiamo le due solenni processioni con le venerate immagini: la prima domenica 10 settembre dopo la Santa Messa delle ore 18 lungo le vie della marina verso la chiesa di San Basso; la seconda domenica 17 settembre alle ore 16,15, prima della Santa Messa, con partenza dalla chiesa di San Basso per poi proseguire verso Piazza Castello.

Dal 15 al 17 settembre è in programma la Sagra della polenta alle vongole, che si terrà nel borgo di Marano con stand gastronomici (venerdì e sabato apertura ore 18,30, domenica alle ore 12,00 e alle ore 18,30), spettacoli musicali e danzanti. Venerdì 15 settembre, alle ore 21, è prevista una serata danzante con la “Settimio Band”, sabato 16 settembre, sempre alle ore 21, lo spettacolo “Musica a colori”, mentre sono tre gli appuntamenti in programma per domenica 17 settembre: alle ore 15 si esibirà il Corpo bandistico Città di Castignano; alle ore 20 si ballerà con “Elio Giobbi Group” e, infine, alle ore 22,30 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Spazio anche allo sport sabato 16 e domenica 17 settembre, quando Cupra Marittima ospiterà il Collegiale nazionale di Kickboxing Contatto Pieno, a partire dalle ore 9 presso la Sala Polivalente e per i più piccoli, domenica 17 settembre, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, presso il campo “I care” sul lungomare Nazario Sauro, si svolgerà “Pompieropoli”, un evento riservato a bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni che potranno cimentarsi in varie attività ludiche in sicurezza, tra cui l’arrampicata, la discesa dal palo e la trave di equilibrio, al termine delle quali gli verrà rilasciato un diploma di partecipazione. L’evento è in collaborazione con l’associazione nazionale dei vigili del fuoco, i vigili del fuoco di Ascoli Piceno e la Lega Navale italiana sezione di Cupra Marittima.

Proseguono anche a settembre, inoltre, gli appuntamenti settimanali con i mercatini sul lungomare Nazario Sauro a partire dalle ore 18: il mercoledì le bancarelle del mercatino della calzatura a cura del comune di Monte Urano, il giovedì quelle a cura dell’associazione Colori Sapori delle arti e dei mestieri e degli hobbisti e artigiani cuprensi.

Infine, domenica 24 settembre, presso il campo “I Care” sul lungomare Nazario Sauro, si terrà l’evento sportivo “Groupcycling Time to Ride”, a cura della palestra Sportime e dell’amministrazione comunale: alle 16,45 tutti in sella con il GC®️ Master instructor Gaspare Firmani e alle ore 18 con il GC®️ Master trainer Alfredo Venturi. Per informazioni e prenotazioni: 366 1673819.