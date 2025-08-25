Clicca qui per vedere la diretta sul sito istituzionale

SAN BENEDETTO – Si è riunito lunedì 25 agosto il Consiglio Comunale all

Approvazione verbali seduta precedente del 07/07/2025. Approvazione verbali seduta precedente del 17/07/2025. Approvazione verbali seduta precedente del 30/07/2025. Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri a oggetto: “Bando di gara per l’affidamento dei servizi di redazione nuovo Piano Urbanistico Generale Unico PUG”. Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri a oggetto: “Viabilità e parcheggi centro storico Paese Alto” Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri a oggetto: “Lavori edili a est del rilevato ferroviario”. Interrogazione a iniziativa della consigliera comunale Annalisa Marchegiani a oggetto: “Lavori di rigenerazione urbana area ex stadio “Fratelli Ballarin””. Interrogazione a iniziativa della consigliera comunale Annalisa Marchegiani a oggetto: “Regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento del servizio gare e regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche””. Interrogazione a iniziativa del consigliere comunale Lorenzo Marinangeli a oggetto: “Interventi migliorativi area portuale”. Istituzione di una commissione consiliare di indagine (art. 30 e 31 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale) in merito all’attività dell’amministrazione sulla “Richiesta titolo unico art. 8 D.P.R. n. 160/2010 in variante allo strumento urbanistico per realizzazione di impianto automatico di stoccaggio a bassa temperatura e movimentazione informatizzata di ortaggi surgelati, con annessa anticella, in via Pomezia, 14. Ditta:Associazione di Produttori Promarche Soc. Coop.Agr. P.A.” Mozione a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri avente a oggetto: “Revoca cittadinanza onoraria a Benito Mussolini”.

Ore 19.00 Si procede all’appello, il numero legale è raggiunto. Approvati verbali delle sedute precedenti, si procede alla discussione del punto 4.

Ore 19.06 il Sindaco risponde all’interrogazione che è stato completato il quadro conoscitivo l’incarico per la redazione del Pug, ma è stato emanato un bando europeo.

Ore 19.09 Replica il Consigliere Canducci, gli obiettivi strategici vanno stabiliti con il consiglio Comunale, e non agli uffici.

Ore 19.14 Canducci espone la sua interrogazione, elencando i disagi relativi alla “sosta selvaggia” in seguito alla sospensione della ZTL al Paese Alto.

Ore 19. 166 Replica l’Assessore Vesperini, elencando alcune misure poste in essere per migliorare la viabilità, predisponendo un senso unico in via Conquiste in direzione Est-Ovest fino a via XXVII Novembre. Inoltre è stata completata la pedonalizzazione di piazza Sacconi.

Ore 19.23 Forse sta confondendo la mia interrogazione con alcuni articoli di giornale, perché l’interrogazione non parla assolutamente del senso unico di via Conquiste, che tra l’altro condivido. L’errore che io trovo grave, è che sia stata sospesa la ZTL, perché via Forte è l’unica strada che conduce alla Nazionale con i Sampietrini, e che viene utilizzata per Bypassare il semaforo dell’ospedale.

Ore 19.30 L’Assessore Vesperini Risponde all’interrogazione della consigliera Bottiglieri relativa ai Lavori in via dei Mille a est della stazione, precisando che è stata rilasciata un’autorizzazione in deroga per i lavori, ed è stata inviata alla mail alla Start per la modifica dei percorsi dei trasporti urbani.

Ore 19,36 Nella sua replica della Bottiglieri elenca tutti i disagi relativi ai cantieri soprattutto nel periodo estivo.

Ore 19,39 interrogazione a iniziativa della consigliera comunale Annalisa Marchegiani a oggetto: “Lavori di rigenerazione urbana area ex stadio “Fratelli Ballarin”. La Consigliera Marchegiani sottolinea che l’opinione “favorevole” della Sovrintendenza non è così semplice. Evidenzia che le “istruzioni esecutive” richieste non sono dettagli banali, ma riguardano scelte importanti come la tipologia di piante, che potrebbero avere ripercussioni economiche. Accusa l’amministrazione di non aver gestito correttamente la procedura fin dall’inizio, ignorando l’importanza di ottenere il parere della Sovrintendenza prima dell’approvazione del progetto, e lascia intendere che alla fine i costi per la città saranno più alti del previsto.

ore 19.45 Interrogazione a iniziativa della consigliera comunale Annalisa Marchegiani a oggetto: “Regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento del servizio gare e regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche”. La Consigliera Marchegiani critica l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco e il segretario, per aver approvato regolamenti senza il dovuto coinvolgimento del Consiglio Comunale, come previsto dallo Statuto e dall’articolo 42. Sostiene che l’amministrazione sia “commissariata” dal segretario comunale, il quale accumulerebbe incarichi dirigenziali ritenuti illegittimi, mentre gli altri uffici soffrirebbero di carenza di personale e di una gestione inadeguata.

ore 20. 01 Interrogazione del Consigliere Marinangeli per la riqualificazione del porto. L’assessore Camaioni spiega che sono già al vaglio interventi nella zona portuale proprio per quelle attività extra-pesca, all’interno del nuovo piano del porto, e che è già in essere un’interlocuzione con la Capitaneria di Porto.

ore 20.10 si Comincia la discussione sull’istituzione di una commissione di inchiesta consiliare, per quanto riguarda la variante richiesta da Promarche, per la costruzione di una torre frigorifera in via Pomezia.

La commissione Sarà composta dai Consiglieri: Fabrizio Capriotti , Elena Piunti, Novelli Domenico, Barbara De Ascaniis, Giselda Mancaniello, Silvia Laghi, Stefano Gaetani, Gino Micozzi, Niccolò Bagalini, Simone De Vecchis, Eanuela Carboni, Luciana Barlocci, Aurora Bottiglieri, Paolo Canducci, Giorgio De Vecchis, Annalisa Marchegiani.

Con 25 voti a favore il Consiglio approva la Commissione.

Ore 20. 53 Mozione per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Con 4 favorevoli 7 contrari e 6 astenuti, il Consiglio Respinge (parte dell’opposizione ha abbandonato l’Aula)