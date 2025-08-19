GROTTAMMARE – Il progetto, che ha preso vita lunedì 11 agosto, ha visto partecipare circa 50 bambini accompagnati dalle loro famiglie. Un progetto dal grande valore umano che ha permesso di fargli esprimere su tela le proprie emozioni e passare un pomeriggio di creatività, gioco e solidarietà.

A fare da collante tra le varie attività c’è stata una causa importante: sostenere la Fondazione legata all’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona.

Durante l’evento, i piccoli artisti, guidati dall’artista Patrizio Moscardelli, hanno ricevuto la visita del dott. Antonello Maraldo, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno ed ex Presidente della Fondazione Salesi che si è espresso così:” Il nostro desiderio è quello di porre l’attenzione verso l’Ospedale pediatrico marchigiano. Proponiamo una prospettiva diversa: far comprendere che c’è una strada che parte dal gioco e arriva alla cura dell’altro, in questo caso dei più piccoli. Questa è un’iniziativa leggera, ma che mira a una meta alta”.

Il progetto proseguirà nei giorni di lunedì 25 e martedì 26 agosto, quando il Lungomare di Grottammare si trasformerà in una suggestiva galleria d’arte a cielo aperto, con l’esposizione delle opere realizzate dai bambini presso il Circolo Tennis locale. Prevista per la sera del 26 una grande asta di beneficenza con le opere stesse e l’intero ricavato sarà donato alla Fondazione Salesi.