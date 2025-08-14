SAN BENEDETTO – Un pubblico numeroso ieri dalle ore 21,15 nella bellissima cornice della Palazzina per la Serata Azzurra organizzata dal Circolo dei Sambenedettesi e diventata un appuntamento fisso del mese d’agosto nella nostra città.

La manifestazione, che parte con l’obiettivo di valorizzare la cultura sambenedettese e i suoi protagonisti e mettere al centro dell’estate l’identità marinara della San Benedetto turistica, è stata condotta da Giancarlo Brandimarti e si è avvalsa del contributo musicale di Vittorio Bernardini e della sua Band composta da Sergio Capoferri, Gianni Piunti e Francesco Romanelli.

Dopo il saluto dell’Assessore alla Cultura, Lia Sebastiani a nome della Giunta comunale, la serata ha visto il susseguirsi dei premiati che via via sono stati svelati con la presentazione di ognuno e la proiezione dei loro documentari e film giunti ad essere di rilievo nazionale. La serata è iniziata con gli auguri di tutta la platea per i novanta anni appena compiuti da Pietro Pompei a lungo direttore de Lu CAMPANÒ e del giornale della Diocesi “L’Ancora”, figura fondamentale per la crescita culturale della nostra comunità cittadina. A consegnargli il riconoscimento di Socio ad Honorem del Circolo è stata la stessa Sebastiani anche a nome dell’intera città. Subito dopo si è aperto il momento sportivo della cerimonia con il plauso e la riconoscenza generale: il titolo di “Sambenedettese di Adozione” è stato assegnato a Moussa Touré, giovane centrocampista della Samb e nato in Guinea , ma apprezzato da tutti per come si è inserito nella città e nel cuore dei tifosi per generosità e totale dedizione ai colori rossoblù. A consegnargli il diploma è stato lo stesso Ottavio Palladini che a sua volta ha ricevuto la tessera di Socio ad Honorem per la grande impresa compiuta e per le sue salde radici nel cuore antico di San Benedetto.È stato premiato dal direttore de lu Campanò, Patrizio Patrizi. Il primo riconoscimento assegnato al settore del cinema è andato con la tessera di Socio ad Honorem del Circolo a Luigi Maria Perotti per i suoi grandi meriti di documentarista ormai molto affermato che ha promosso anche l’immagine di San Benedetto nella serie Rai Al di là dal fiume e tra gli alberi. Perotti ha ringraziato tutti per questo riconoscimento nella sua amata città e ha promesso una disponibilità a realizzare una personale della sua produzione. A premiarlo eè stata là vicepresidente del Circolo Maria Lucia Gaetani . Poi è stata la volta di una giovane scienziata, Martina Capriotti, che da biologa marina di origine sambenedettese ha svolto ricerche di livello mondiale sulle microplastiche e sullo stato dell’ambiente marino mediterraneo arrivando sino alla cronache del CNN. A consegnare il diploma la dottoressa Antonietta Lupi in rappresentanza della Fondazione Carisap.

Infine il Circolo ha assegnato il riconoscimento di Socio ad Honorem a Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia, autori in questi anni di opere che hanno vinto premi internazionali e di spot e documentari che hanno esaltato l’immagine e la storia sambenedettese producendo una vera e propria collezione di contributi alla sua promozione.Ha consegnato ai due registi,Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto anche lui protagonista della valorizzazione del Piceno e da sempre vicino ai progetti e alle iniziative del Circolo dei Sambenedettesi che lo ringraziato. La mostra Intitolata Bello buono e…Benedetto in corso fino ad ottobre alla Palazzina Azzurra e la sua intera carriera, che lo ha fatto ritornare ad esporre a San Benedetto dopo 25 anni, motivano l’ultimo riconoscimento di Socio ad Honorem assegnato a Paolo Consorti, artista di fama internazionale che spazia dall’arte visiva, alle performance e infine al cinema d’arte a cui si è dedicato negli ultimi anni con lusinghieri successi. Il diploma gli è stato consegnato dal presidente del Circolo Gino Troli e dal dottor Giacomo Vespasiani, nipote del famoso poeta dialettale Giovanni Vespasiani e presidente del Senato del Circolo.

A conclusione un recital molto apprezzato del regista e attore Eugenio Olivieri che ha cucito un omaggio ha San Benedetto con i pensieri e gli scritti dei viaggiatori che hanno visitato nel tempo la nostra città. Una serata di grande successo che è stata molto gradita dai soci e dalla città tutta. Appuntamento al 19 agosto con l’omaggio ad Alberto Perozzi a venti anni dalla scomparsa .