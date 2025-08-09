SAN BENEDETTO – Si è aperta con successo e partecipazione, venerdì 8 agosto, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, la IX edizione del San Benedetto International Film Festival, organizzata dall’associazione Serpente Aureo con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il sostegno degli sponsor Phiros, Tecno Steel e Giudici&Polidori. Presente l’assessore alla cultura Lia Sebastiani, che ha espresso l’orgoglio e la soddisfazione di tutta l’amministrazione comunale di ospitare una kermesse di prestigio come questa, che aggiunge un quid al programma culturale sambenedettese. Ha condotto la serata la bravissima presentatrice Antonella Ciocca.

E’ intervenuta, inoltre, il referente artistico del Festival, la sceneggiatrice, autrice e docente Olga Merli, che ha salutato e ringraziato il pubblico presente, ricordando la mission del Festival che, pur rinnovandosi in ogni edizione, “mantiene sempre un focus ben definito, incentrato sulla ricerca di una coscienza globale in grado di affrontare la complessità della società moderna per accogliere e incentivare nuove entità sociali e artistiche, dando voce ai numerosi microcosmi culturali”. Ha, inoltre, ricordato gli ulteriori segmenti interni al Festival, che sono “Notti d’argento“, II edizione, che accoglie al suo interno il contributo artistico di grandi nomi del cinema italiano di genere, “Un fiume per due mondi“, dove si evidenzia un collegamento con i territori limitrofi e che, in questa edizione, vedrà il coinvolgimento del comune di Martinsicuro che, a settembre, ospiterà la proiezione del docufilm “Le cicogne di Chernobyl” del regista Karim Galic, e, a ottobre, la proiezione del cortometraggio Pacman sul bullismo, e il concorso letterario a tema cinema “Midnight Dream“, IV edizione, di cui stasera, 9 agosto, saranno premiati i vincitori. A novembre, inoltre, è in programma la mostra di fumetti sul tema della violenza di genere in collaborazione con l’autrice, attrice e regista Emanuela Del Zompo, che si inserisce anch’essa, come gli altri due, all’interno del progetto “Incontri con il cinema sociale“.

Una serata ricca e stimolante all’insegna del cinema di qualità, che ha visto, oltre alla proiezione di alcuni tra i cortometraggi in concorso, che verranno premiati nell’ultima serata del 10 agosto, anche la partecipazione del primo dei due prestigiosi ospiti di questa edizione: il regista, sceneggiatore e saggista Luigi Cozzi, che ha condiviso con il pubblico, in un dibattito coordinato con competenza e garbo dal professore, regista, sceneggiatore, critico e docente di cinema Enrico Le Pera, la propria esperienza di sceneggiatore di molti film di Dario Argento, cui lo lega un rapporto personale oltre che professionale, e di regista di diversi film di fantascienza, genere che in Italia è stato poco prodotto, a differenza dell’America, come lui stesso ha spiegato.

“Sono sempre stato appassionato di fantascienza, ho iniziato a lavorare nelle riviste di fantascienza e avevo sempre sognato di fare film di fantascienza – ha raccontato Cozzi, parlando in particolare di “Star crash“, uno dei suoi film di genere di maggiore successo. uscito nel 1979 dopo un anno e mezzo di lavorazione, girato interamente in Italia ma prodotto in America. “Questo tipo di prodotti non va fatto pensando all” Italia perché qui sono un’occasione persa – ha spiegato Cozzi, un maestro anche degli effetti speciali, di cui ha anche parlato a proposito dei film che ha realizzato con Dario Argento: “Ho sempre amato gli effetti speciali e ho imparato le tecniche per applicarli dagli americani. Oggi forse c’è un uso eccessivo degli effetti speciali, che non sono più speciali perché, a differenza di prima, vengono realizzati al computer”. Al termine del dibattito Luigi Cozzi ha ricevuto il premio “Notti d’Argento“.

Nel corso della serata è stato, inoltre, proiettato, fuori concorso, il cortometraggio “ The legend of Kaira” di Emanuela Del Zompo. Girato ad Acquaviva Picena e ambientato nel XI secolo,questo fantasy storico ha come tema di fondo la condizione femminile e i diritti delle donne negati, argomento sempre di grande attualità. La Del Zompo, che è intervenuta nel corso della kermesse insieme all’attore Rinaldo Talamonti, che nel film ha interpretato il ruolo di Dante Alighieri, ha ricevuto dal San Benedetto International Film Festival il Premio “Città di San Benedetto“. Ospite della serata, infine, l’autore ed editore di Poderosa edizioni, Johathan Arpetti. che ha presentato il libro “Cento ali di libellula” di Elvira Apone e Olga Merli, che raccoglie otto storie vere di donne dagli anni ’40 ad oggi, di cui è stato proiettato il book trailer.

Grande attesa per la serata di oggi, sabato 9 agosto, in cui, oltre a Luigi Cozzi, sarà ospite anche il Maestro Claudio Simonetti, compositore, direttore d’orchestra e professionalità indiscussa nel panorama internazionale, autore di decine di colonne sonore dei grandi capolavori del cinema italiano, tra cui le pellicole di più grande successo del Maestro Dario Argento e quelle di registi come Deodato, Martino, Fulci, Bava, Samperi. Il Maestro stasera interverrà a un talk insieme a Cozzi, mentre domani, 10 agosto, serata conclusiva della kermesse cinematografica, si esibirà in concerto.