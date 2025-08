SAN BENEDETTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato nella giornata di mercoledì 6 agosto un’ordinanza con la quale si istituisce un divieto temporaneo di balneazione nei punti della costa cittadina situati alla foce del torrente Ragnola e nel tratto di mare antistante piazza D’Acquisto a Porto d’Ascoli dove, in seguito al maltempo dei giorni scorsi, le analisi effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche – ARPAM hanno rilevato livelli di contaminazione batterica, in particolare Escherichia Coli, superiori ai limiti stabiliti dalla legge.

Apposita segnaletica temporanea è stata installata nei luoghi d’interesse al fine di dare ulteriore evidenza a quanto stabilito nell’ordinanza. Il divieto resterà in vigore fino al ritorno dei valori di contaminazione batterica entro i limiti di legge.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile online per la consultazione sull’albo pretorio della Città di San Benedetto del Tronto.