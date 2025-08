SAN BENEDETTO – È ufficiale la collaborazione tra la Sambenedettese e la UISP Comitato Territoriale Piceno, di seguito il comunicato ufficiale:

È iniziata una importante collaborazione tra la UISP Comitato Territoriale Piceno e la Sambenedettese, due realtà che da sempre si impegnano per promuovere lo sport e il benessere nella comunità locale. Questa partnership toccherà vari aspetti, dalla collaborazione nel Campo Merlini a progetti rivolti al sociale, che vedranno impegnate le due realtà in importanti eventi nazionali legati allo sport.

Il primo evento che sarà presentato a settembre sarà “Matti per il Calcio”, una manifestazione nazionale che celebra la passione per il calcio e promuove l’integrazione e l’inclusione di persone con disabilità intellettiva e relazionale. L’evento, che si terrà a San Benedetto del Tronto, grazie al contributo e al patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto sarà un’occasione unica per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’integrazione e per promuovere i valori dello sport come strumento di crescita e di aggregazione.

“Matti per il Calcio” è una manifestazione nazionale che si svolge ogni anno in diverse città italiane. L’evento è organizzato dalla UISP e ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione e l’inclusione di persone con disabilità intellettiva e relazionale attraverso lo sport. La manifestazione prevede partite di calcio, attività ludiche e di aggregazione, e si conclude con una grande festa finale.

Il Presidente della UISP Comitato Territoriale Piceno, Daniel Claudio Ficcadenti, ha espresso la sua gratitudine per questa collaborazione, affermando: “Siamo estremamente felici di iniziare questa collaborazione con la Sambenedettese, una società che condivide i nostri valori e la nostra passione per lo sport e il sociale. Siamo convinti che questa partnership arricchirà sicuramente il nostro territorio e offrirà nuove opportunità per la nostra comunità. Ringrazio sentitamente il Presidente Vittorio Massi per la sua disponibilità e il suo impegno in questo progetto”.

La collaborazione tra la UISP Comitato Territoriale Piceno e la Sambenedettese rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo dello sport e del sociale nella nostra regione. Siamo entusiasti di lavorare insieme per promuovere i valori dello sport e per offrire nuove opportunità per la nostra comunità.

UISP COMITATO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO APS