ACQUAVIVA – Una giovane di sedici anni ha perso la vita ieri, poco dopo le 11 del mattino, in un tragico incidente stradale a San Benedetto, precisamente sulla strada “panoramica” che porta ad Acquaviva Picena. La ragazza, alla guida di uno scooter noleggiato dal padre il giorno precedente per facilitare i suoi spostamenti in riviera, è caduta a causa dell’asfalto reso viscido dalle prime gocce di pioggia.

La sedicenne, probabilmente mentre tornava verso casa a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, ha perso il controllo della ruota anteriore scivolando sulla corsia opposta. Una caduta che sarebbe stata di per se non di grave entità, se in quel momento non fosse sopraggiunta un’auto che purtroppo non ha avuto modo di evitare l’impatto.

La giovane come riportato era una turista tedesca, ma era profondamente legata al nostro territorio, essendo nata in Germania da genitori che hanno origini di Acquaviva e Ripatransone.

La salma è stata trasportata presso l’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto.