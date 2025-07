QUI LA LIVE DEI FUOCHI D’ARTIFICIO https://www.facebook.com/rivieraoggi.it/videos/1212153277380085

SAN BENEDETTO – Si è conclusa nel modo più spettacolare possibile la Festa della Madonna della Marina 2025, con uno show di fuochi d’artificio mozzafiato che ha illuminato il cielo sopra il Molo Sud. L’evento non ha deluso le aspettative e ha richiamato moltissime persone tra residenti e turisti.

Lo spettacolo ha rappresentato il culmine di una settimana di celebrazioni intense e sentite per la Madonna della Marina, la protettrice della città, che non si sono fermate nonostante il maltempo di questi giorni (leggi anche Festa della Madonna della Marina: processione in mare ostacolata dal maltempo).

Per chi si fosse perso lo spettacolo o vive fuori città, Riviera Oggi lo ha ripreso integralmente in LIVE. Puoi rivederlo cliccando QUI.