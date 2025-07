SAN BENEDETTO – Alle ore 16, di oggi pomeriggio, presso la banchina Malfizia, il motore della Barca Maros, imbarcazione scelta per il lancio delle corone in mare, di Mauro Piunti è già acceso per il riscaldamento.

Le persone pian piano si avvicinano alla banchina per partecipare alla tradizionale processione in mare, animate da un sentimento di partecipazione profonda. Tuttavia, il cielo non promette nulla di buono: nuvole scure si addensano all’orizzonte, alimentando il timore che l’attesa processione potesse essere compromessa.

Il cielo è grigio, con nuvoloni neri. Alle 17 sono arrivate le prime gocce di pioggia, leggere ma persistenti. A bordo della Maros, il parroco della Cattedrale Madonna della Marina don Patrizio Spina ha iniziato a distribuire ai presenti la Corona del Rosario della Speranza Giubilare, realizzata in occasione del Giubileo del 2025. Si tratta di un rosario speciale, carico di significato: non solo strumento di preghiera, ma anche simbolo di fede e speranza per questo importante Anno Santo per la Chiesa cattolica.

Nonostante ciò, inizialmente i partecipanti non si sono dispersi, confidando fino all’ultimo in un miglioramento del tempo. Ma non è andata così perché la pioggia è stata sempre più abbondante e siamo dovuti riparaci nella stiva in attesa dell’arrivo delle autorità.

Con l’arrivo del sindaco Antonio Spazzafumo, del comandante della Capitaneria di Porto Alessandra Di Maglio e del vescovo Mons. Gianpiero Palmieri, la barca ha comunque iniziato a salpare, dirigendosi verso Cupra Marittima. Subito dopo, è stata recitata la Corona del Rosario, con un’intenzione speciale: implorare il dono della pace in un tempo segnato da tensioni e conflitti, in Europa nel mondo.

Tuttavia, il meteo non ha concesso tregua: la pioggia, sempre più intensa, ha accompagnato l’imbarcazione lungo la rotta, fino a quando la Guardia Costiera ha dato il segnale di rientro per motivi di sicurezza.

È stato al rientro, proprio all’ingresso del porto, che il momento più simbolico ha avuto luogo. Dopo una breve benedizione impartita da Mons. Palmieri, sono state gettate in mare due corone, in ricordo delle persone cadute in mare. Un gesto semplice ma commovente, che ha toccato profondamente tutti i presenti.

Anche senza il corteo completo sul mare, la partecipazione e la fede della comunità sambenedettese non sono venute meno. Anzi, si sono rese ancora più evidenti nella perseveranza e nel silenzioso raccoglimento sotto la pioggia. Segno che la tradizione religiosa locale è viva, radicata e resistente, capace di superare anche le avversità del meteo.