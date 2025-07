SAN BENEDETTO – Ultimo appuntamento della rassegna musicale “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”, a cura del comune e dell’AMAT, con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura e con il sostegno di BIM Tronto.

Martedì 29 luglio, alle ore 21,30, in piazza Bice Piacentini a San Benedetto, salirà sul palco Frida Bollani Magoni, accompagnata da Mark Glentworth.

Classe 2004, figlia d’arte, Frida Bollani Magoni ha cominciato a studiare pianoforte a sette anni con il maestro Paolo Razzuoli. Talento raro, si è spesso esibita a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) fino a presentarsi al pubblico con una proposta artistica matura, che abbraccia una dimensione più personale e intima.

Con sonorità più moderne e contemporanee, grazie anche all’inserimento di strumenti elettronici e del pianoforte elettrico, il suo nuovo repertorio include brani originali e nuove interpretazioni di successi internazionali. Ad accompagnarla sarà Mark Glentworth, percussionista e compositore britannico dalla carriera costellata di collaborazioni prestigiose, che contribuirà a dare una nuova energia alla performance e un ulteriore arricchimento musicale.

“Dopo questi cinque meravigliosi anni, pieni di esperienze fantastiche, il 2025 rappresenta un cambiamento e non vedo l’ora di presentarvi la Frida più adulta, che però non smetterà mai di imparare – ha dichiarato la Bollani Magoni.

Costo dei biglietti: posto unico numerato 18 euro, in vendita alla biglietteria del teatro Concordia ( tel. 0735/588246 orario 18/20) nei tre giorni precedenti lo spettacolo (orario 18/20) e la sera del concerto dalle ore 19 in piazza Piacentini; nelle biglietterie del circuito AMAT e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Per informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net, comune di San Benedetto del Tronto 0735/794587 comunesbt.it.