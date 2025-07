SAN BENEDETTO – Luglio volge al termine e la società rossoblu continua ad essere vigile sul mercato per completare la rosa in vista del ritorno tra i professionisti.

Una squadra sì giovane (QUI il focus sull’età media), ma estremamente motivata e con ragazzi di prospettiva con tanta voglia mettersi in mostra (VEDI l’ultimo acquisto ufficializzato ieri), a cui gli esperti reduci dalla vittoria del campionato (Eusepi, Candellori, Sbaffo, Lulli su tutti) dovranno fare da “chioccia”. A questi potrebbe aggiungersi anche Dalmazzi dal Lumezzane, sul quale la Samb ha messo gli occhi già da tempo: 31enne e già con una buona esperienza in Serie C, che andrebbe ad arricchire il reparto dei difensori centrali che per il momento vede come più “anziano”, si fa per dire, il classe 2002 Leonardo Pezzola.

Ecco dunque due possibili scenari di undici titolare, totalmente sovrapponibili con due alternative per ruolo, con gli elementi attualmente a disposizione di mister Palladini.