MONTEPRANDONE- Anche quest’anno si è svolta, il 19 luglio 2025, al Centro Pacetti, la Festa delle Associazioni, organizzata dal Circolo culturale Auser e patrocinata dal Comune di Monteprandone, uno dei borghi più belli d’Italia. L’evento, ben strutturato dal presidente del circolo, Adriano Scarpetti, ha valorizzato tutte le attività proposte nel centro polivalente. Nel corso della serata sono intervenuti il sindaco Sergio Loggi che ha ringraziato per la bellissima iniziativa e il presidente dell’Avis di Monteprandone, Marcello Fratini che ha ricordato l’importanza del volontariato. La manifestazione si è articolata in diversi momenti partendo con un’esibizione di Ginnastica dinamica militare a cui sono seguiti balli di gruppo coordinati dalla maestra Giovanna Matalucci. Largo spazio è stato dato alle performance di danza classica e moderna della scuola Danzando sul pentagramma dirette dall’insegnante Anna Rosa Piacenti che ha proposto un adattamento dello spettacolo tenuto al Ventidio Basso il 19 Giugno scorso con bambini dai 4 anni in su che hanno brillantemente mostrato le competenze raggiunte nei corsi frequentati. Interessanti sono stati i balli eseguiti dalle mamme con i loro bambini appena nati, sistemati in marsupi e che hanno beatamente partecipato ai loro movimenti del corpo. La recita di alcune poesie proposte dalla Compagnia teatrale Anime sul palco e dal poeta Luciana Minozzi ha chiuso la parte dedicata alle esibizioni. Il tocco originale è stato dato dalla sfilata di cani ai quali sono stati assegnati tre premi e che quest’anno ha visto la partecipazione di ben 13 aspiranti. Questi ultimi, dopo aver sfoggiato la loro bellezza su un Red Carpet, sono saliti sul palco per essere valutati da una giuria che ha assegnato a ciascuno un voto. I primi tre classificati hanno ricevuto i premi rispettivamente, partendo dal 3° classificato, dal dottor Bruno Giobbi, dal vicepresidente della Banca del Piceno, Romano Speca e dall’assessor Daniela Morelli. Lo spettacolo è stato presentato da Tiziana Neroni e ha riscontrato una grande partecipazione da parte della comunità monteprandonese