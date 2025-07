CASTIGNANO – “Facciamo i migliori auguri al nostro giovane concittadino Daniele Alfonsi che, a solo 10 anni è stato selezionato per partecipare ai 2025 Trials World Youth Games di Bike Trial, che si svolgeranno dal 25 al 27 luglio a Vic, in Spagna” dice emozionato il Sindaco di Castignano Fabio Polini. “Questo piccolo grande rider ci ha riempito di orgoglioso e tutto il nostro Comune si unisce per sostenerlo in una avventura davvero straordinaria!”

Insieme agli atleti convocati con la Squadra Nazionale, Daniele sarà accompagnato dal commissario tecnico Fabiano Grande ai 2025 Trials World Youth Games di Bike Trial, rappresentando l’Italia tra i migliori giovanissimi del mondo in questa spettacolare e impegnativa disciplina ciclistica.

“Il suo talento è grande”, ribadisce il Sindaco Polini “Daniele, atleta della Nardinocchi Bike Academy di Ascoli Piceno, ha conquistato l’accesso ai Mondiali grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle gare nazionali”.

Il trial è uno sport impegnativo, che richiede equilibrio perfetto, riflessi pronti, coraggio, forza, determinazione, allenamento costante e una grande voglia di migliorarsi. Tutte qualità che Daniele ha sviluppato grazie agli insegnamenti e alla passione per questo sport dei suoi allenatori, Marco e Paolo Nardinocchi.

“Mi alleno quasi ogni giorno, anche quando sono stanco o il tempo è brutto. Voglio migliorare sempre”, racconta Daniele, con la passione negli occhi.

A sostenerlo in questa avventura ci saranno il padre, la madre e il fratello maggiore Riccardo, anche lui atleta della Nardinocchi Bike Academy, orgogliosi di vederlo gareggiare sul palcoscenico mondiale. Una storia di talento e dedizione che, da un piccolo paese delle Marche, arriva fino al cuore dell’Europa.

“Forza Daniele, Castignano fa il tifo per te” conclude Polini.