In Italia ci sono quasi 10 milioni di immobili abbandonati o non occupati, case vuote che rimangono inutilizzate per mesi, se non anni.

Proprio queste abitazioni sono il bersaglio preferito di furti, vandalismi e occupazioni abusive.

Un’emergenza che coinvolge tutti: privati, aziende, agenzie immobiliari.

La soluzione esiste, è rapida ed efficace.

Fi.Fa. Security propone un sistema temporaneo di protezione del tuo immobile basato su:

– Videosorveglianza mobile con sensori e telecamere collegati in tempo reale alla centrale operativa

– Intervento immediato in caso di intrusione, con pattuglie coordinate sul territorio

– Attivazione rapida, anche entro 24 ore, senza necessità di opere murarie o permessi

– Monitoraggio continuo, anche da remoto tramite app.

Guarda il video del nostro CTO & Sales Manager Marco Di Pietro e contattaci al numero 0735 657401 per prenotare una consulenza gratuita.