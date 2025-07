SAN BENEDETTO – Venerdì 25 luglio 2025, a partire dalle ore 20:30, presso lo chalet Bagni Andrea (Viale Trieste, 17 – 63074 San Benedetto del Tronto, AP) si terrà “Tintarella di Luna”, evento annuale di punta del Rotaract Club di San Benedetto del Tronto!

Giunta alla sua 44° edizione, la serata è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sambenedettese e riunisce ogni anno centinaia di partecipanti. L’edizione 2025 prevede una cena di gala a base di pesce, uno show di danza a cura della performer Morena Canala e, a seguire, un dopocena con dj set a cura del dj Ivano Sansolini, al prezzo di € 45,00 a persona.

L’evento si caratterizza anche per la scelta di un dress code sempre diverso, quest’anno ispirato all’energia delle serate in riviera: tutti i partecipanti, infatti, sono invitati a indossare un abbigliamento di colore bianco, con qualche accessorio dai colori fluo, per brillare nel cielo notturno.

Il ricavato sarà devoluto in favore di due importanti progetti a sostegno dei più piccoli: una parte sarà devoluta a Il Melograno, associazione senza scopo di lucro che dal 1981 si occupa di maternità, nascita e prima infanzia; mentre l’altra parte sarà destinata al Service Distrettuale “La Cura del Sorriso”, promosso dal Distretto Rotaract 2090 (Commissario Service: Michele Di Cuonzo), che collaborerà con i reparti pediatrici degli ospedali locali per portare ai piccoli pazienti un momento di distrazione dalla malattia attraverso costumi, maschere, piccoli doni, giochi.

Si ringraziano i numerosi sponsor che hanno scelto di sostenere l’evento: Lisciani Giochi, BCC – Banca di Credito Cooperativo del Piceno, La Mec Ferro Srl, Il Conte di Villa Prandone, Copal Srl, Avvera Gruppo Credem, La Mimosa – Caffè Pasticceria, Dott. Riccardo Maria Rosati Odontoiatra, Studio Assenti, Frigoemme, Ottica Verderosa, Pizzeria Lu Cuccelò, Sasà ô Barbier, Straccia Packaging, Vespasiani Suites & Apartments, Madame, Palm’s Poke.

Per partecipare, occorre prenotare il proprio posto tramite apposito modulo online: https://forms.gle/M5q1w9m6DzNouH8E9

Per ulteriori informazioni, è possibile far riferimento ai seguenti contatti:

Valentina: +39 320 319 9296

Alessia: +39 377 403 3173

Oppure contattare il Rotaract Club di San Benedetto del Tronto via e-mail e sui social:

E-mail: rotaractclubsbt@gmail.com

Instagram: @rotaractsbt